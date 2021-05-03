Конте вышел на пятое место по числу скудетто среди тренеров

Фото сайт "Интера"

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте стал чемпионом Италии в четвёртый раз в тренерской карьере.

По числу выигранных скудетто 51-летний специалист вышел на пятое место в истории турнира.

Чаще него победителями Серии А становились только Джованни Трапаттони (7), Массимилиано Аллегри (6), Фабио Капелло (5) и Марчелло Липпи (5).

Напомним, что Конте трижды брал золото в чемпионате Италии, будучи главным тренером "Ювентуса".

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