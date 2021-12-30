Конте высказался о будущем Льориса в "Тоттенхэме"

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что французский вратарь Уго Льорис не собирается уходить из лондонского клуба.

"Уго является нашим капитаном и он хочет остаться в команде. Уверен, что он сможет решить этот вопрос с клубом. Льорис счастлив в "Тоттенхэме", - приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

35-летний Льорис выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года. Всего он провел за клуб 392 матча во всех турнирах и пропустил 439 голов. Его контракт со "шпорами" действует до лета 2022 года.

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