Конте высказался о будущем Льориса в "Тоттенхэме"
Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что французский вратарь Уго Льорис не собирается уходить из лондонского клуба.
"Уго является нашим капитаном и он хочет остаться в команде. Уверен, что он сможет решить этот вопрос с клубом. Льорис счастлив в "Тоттенхэме", - приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
35-летний Льорис выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года. Всего он провел за клуб 392 матча во всех турнирах и пропустил 439 голов. Его контракт со "шпорами" действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Конте установил рекорд "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
ЦСКА продлил контракты с молодыми талантами
-
"Приключения крота". "Шахтер" представил красочный новогодний мультфильм (видео)
-
Хавбек "Баварии" Кюизанс ответил на предложение перейти в ЦСКА
-
Конте высказался о будущем Льориса в "Тоттенхэме"
-
Мостовой отреагировал на переход Классена в "Спартак"
-
Ломовицкий сделал заявление после перехода из "Спартака" в "Рубин"
-
1
Месси признан лучшим спортсменом Америки
-
В ЦСКА выбрали лучшего игрока ноября-декабря
-
"Локомотив" продлил контракт с Ротенбергом
-
"Спартак" ярко представил новичка команды Классена
-
Официально: Классен - игрок "Спартака"
-
"Барселона" готова продать Дембеле в январе
-
"Милан" назвал "Челси" стоимость Тео Эрнандеса
-
В "Зените" отреагировали на слухи об интересе к Пиняеву
-
"Челси" завершил год с убытками
-
Романцев высказался о назначении Ваноли в "Спартак"
-
"Зенит" близок к подписанию форварда "Крыльев Советов"
-
"Барселона" имеет 9 здоровых футболистов основной команды перед матчем с "Мальоркой"
-
Экс-владелец "Анжи" возглавил список самых обедневших миллиардеров России в 2021 году
-
Дембеле имеет договоренность с "Ювентусом", однако ждет предложения от другого клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18