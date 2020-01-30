Конте высказался о дебюте Эриксена в составе "Интера"

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Конте высказался о дебюте Эриксена в составе "Интера"

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте дал комментарии по поводу дебюта новичка команды Кристиана Эриксена.

Напомним, что "нерадзурри" купили датчанина у "Тоттенхэма" за 20 миллионов евро и заключили с ним контракт до лета 2024 года.

27-летний хавбек вышел на замену в матче Кубка Италии между "Интером" и "Фиорентиной".

"Мы не планировали задействовать его настолько быстро, поскольку он только вчера приступил к тренировкам с командой. Однако дефицит полузащитников ускорил его дебют. Эриксен способен играть на нескольких позициях, в том числе в роли треквартисты. Это один из вариантов, но посмотрим, над этим ещё нужно много работать", - цитирует Конте Football Italia.

Не пропустите: Эриксен обратился к фанатам "Тоттенхэм" после перехода в "Интер". | http://soccernews.ru
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