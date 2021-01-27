Конте высказался о конфликте Лукаку и Ибрагимовича

Главный тренер "Интера" Антонио Конте дал комментарий по поводу победы над "Миланом" в 1/4 финала Кубка Италии со счетом 2:1. С 57-й минуты "нерадзурри" играли в большинстве — за вторую желтую карточку покинул поле форвард гостей Златан Ибрагимович. Первое предупреждение он получил за перепалку с нападающим "Интера" Ромелу Лукаку в первом тайме.



"Потасовка Златана и Лукаку? Это дерби, а не прогулка по парку. Обе команды чувствовали напряжение. Хотим посвятить победу болельщикам, особенно тем, кто вышел подбодрить нас к клубному автобусу. Хотим разделить с ними эту радость. Я тоже был игроком и знаю, что во время матча могут вспыхнуть страсти. Но нужно держать все под контролем. Рад был, что Ромелу был сосредоточенным и настроенным. Ибрагимович обладает решимостью победителя, и я думаю, что Ромелу растет в этом аспекте. Могу только радоваться, видя его таким.

Второй год подряд выходим в 1/2 финала. Игроки заслуживают уважения за правильное отношение к делу до последних минут. Матч был трудным, "Милан" — мощная команда, которая возглавляет Серию А. Мы рады, что прошли их.