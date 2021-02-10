Конте высказался о конфликте с президентом "Ювентуса"

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Конте высказался о конфликте с президентом "Ювентуса"

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился мнением о своем конфликте с президентом туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли по окончания ответного полуфинального матча Кубка Италии (0:0).

"Пусть вам скажет правду "Ювентус". Я думаю, что резервный арбитр должен был все видеть и слышать. Они должны были вести себя более вежливо по отношению ко мне. Им не хватает честности и уважения", - приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что в ходе матча у Конте возник конфликт с защитником "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

Не пропустите: Конте адресовал оскорбительный жест президенту "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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