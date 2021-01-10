Конте высказался о матче с "Ромой"
Наставник "Интера" Антонио Конте дал комментарий касательно результата (2:2) встречи с "Ромой".
"Игра мне понравилась, даже в первом тайме. Не стоит забывать, что у римлян такие же планы на сезон, как и у нас. В таблице они от нас в одной победе, в тройке лидеров.
Мне кажется, что игроки волновались за результат. Просил их прессинговать. Отсиживаться в обороне против "Ромы" не было смысла - они хотели отыграться.
В этом сезоне мы пропустили много голов на контратаках. Это следствие того, что из-за высокого прессинга остается очень много свободных зон в обороне. Такой прессинг помогает вам до тех пор, пока не пропустите контратаку. Но тут могу сделать скидку на нехватку сил в конце матча. Мы используем одних и тех же футболистов на протяжении нескольких игр. Потеря энергии в последние минуты — это нормально", — цитирует Конте Football Italia.
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