Конте высказался о матче с "Ромой"

Наставник "Интера" Антонио Конте дал комментарий касательно результата (2:2) встречи с "Ромой".

"Игра мне понравилась, даже в первом тайме. Не стоит забывать, что у римлян такие же планы на сезон, как и у нас. В таблице они от нас в одной победе, в тройке лидеров.

Мне кажется, что игроки волновались за результат. Просил их прессинговать. Отсиживаться в обороне против "Ромы" не было смысла - они хотели отыграться.