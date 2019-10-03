Конте высказался о поражении от "Барселоны"

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте дал комментарии после поражения от "Барселоны" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы заслуживали гораздо большего сегодня вечером. Нам удалось создать проблемы для такой великой команды, как "Барселона". Возможно, у некоторых наших игроков было меньше сил во втором тайме, потому что мы недавно играли несколько матчей подряд.

Но я всё ещё убеждён, что мы заслуживали большего. Изо всех сил пытаюсь найти позитив после поражения, потому что мне больно, когда моя команда проигрывает", - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Интер" уступил "Барсе" со счётом 1:2. "Нерадзурри" вышли вперёд в первом тайме усилиями Лаутаро Мартинеса, однако "блауграна" после перерыва ответила дублем Луиса Суареса.

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