Конте высказался о поражении от "Вулверхэмптона"

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Конте высказался о поражении от "Вулверхэмптона"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона" (0:2) в матче 24-го тура АПЛ.

"Очень трудный матч, мы пропустили два мяча всего за 15 минут. Команда провела очень хороший поединок, но в конечном итоге мы говорим о плохом, ужасном результате 0:2.

Соперник обладает одной из лучших защитных линий в АПЛ - лучшей, после "Манчестер Сити". Мы сумели создать достаточно голевых моментов, но не смогли их реализовать. Ребята понимают, насколько важен нынешний отрезок чемпионата и что нам предстоит.

Парни показывают свою верность клубу и нацеленность на прогресс - мы продолжим тренироваться в том же духе и результат обязательно придет", - сказал итальянский специалист.

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