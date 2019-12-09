Конте высказался о предстоящем матче "Интера" с "Барселоной"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал о своих ожиданиях от матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной".
"Мы будем дураками, если решим, что не будем страдать, когда соперник будет владеть мячом. Но когда мяч будет у нас, мы постараемся создать проблемы "Барселоне". Это один из 4-5 клубов, которые ставят перед собой цель выиграть Лигу Чемпионов. У них очень сильная команда. Они уже гарантировали себе первое место в группе, поэтому будут играть расслабленно, что может создать для нас дополнительные сложности.
С момента предыдущего матча с "Барселоной" прошло два месяца. За это время мы стали сильнее. В том матче мы играли с большим желанием, но проиграли, так как "Барселона" провела несколько хороших атак. В этот раз мы будем давить на них и стараться уменьшить время, проводимое на своей половине поля", - приводит слова Конте Marca.
Матч "Интер" - "Барселона" состоится завтра, 10 декабря. Встреча состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало игры - в 23:00 мск.
В данный момент "Интер" занимает второе место в группе F, опережая по личным встречам дортмундскую "Боруссию", которая в параллельном матче сыграет с чешской "Славией".
Не пропустите: Месси и Пике не вошли в заявку "Барселоны" на матч ЛЧ с "Интером". | http://soccernews.ru
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Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
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|6
|10
|2
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|6
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|6
|7
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|ПСВ
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|6
|Группа B
|М
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|6
|16
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|6
|8
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|6
|0
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|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
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|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
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|1
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|8
|3
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|6
|8
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|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
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|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
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|Фейеноорд
|6
|5
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|М
|О
|1
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|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
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|3
|Маккаби Хайфа
|6
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|М
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|1
|Милан
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|Ланс
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