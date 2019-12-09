Конте высказался о предстоящем матче "Интера" с "Барселоной"



Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал о своих ожиданиях от матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Мы будем дураками, если решим, что не будем страдать, когда соперник будет владеть мячом. Но когда мяч будет у нас, мы постараемся создать проблемы "Барселоне". Это один из 4-5 клубов, которые ставят перед собой цель выиграть Лигу Чемпионов. У них очень сильная команда. Они уже гарантировали себе первое место в группе, поэтому будут играть расслабленно, что может создать для нас дополнительные сложности.

С момента предыдущего матча с "Барселоной" прошло два месяца. За это время мы стали сильнее. В том матче мы играли с большим желанием, но проиграли, так как "Барселона" провела несколько хороших атак. В этот раз мы будем давить на них и стараться уменьшить время, проводимое на своей половине поля", - приводит слова Конте Marca.

Матч "Интер" - "Барселона" состоится завтра, 10 декабря. Встреча состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало игры - в 23:00 мск.

В данный момент "Интер" занимает второе место в группе F, опережая по личным встречам дортмундскую "Боруссию", которая в параллельном матче сыграет с чешской "Славией".

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