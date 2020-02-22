Конте высказался о предстоящем матче с "Сампдорией"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался о предстоящем матче 25-го тура Серии А с "Сампдорией".
Встреча команд состоится завтра, 23 февраля. Начало - в 22:45 (мск).
"Несмотря на поражение "Сампдории" в последнем матче, в воскресенье будет сложный матч. У них опытный тренер Клаудио Раньери. У них сильная и здоровая команда.
Сейчас наша основная проблема - отсутствие баланса и сыгранности в связи с приходом новых игроков, но это вопрос времени", - сказал Конте.
После 24-туров Серии А "Интер" располагается на 3 месте, набрав 54 балла. "Сампдория" занимает 17 место.
А еще: "Интер" будет играть в Лиге Европы неосновным составом| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Хеллас Верона
|24
|35
|8
|Парма
|24
|35
|9
|Милан
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15