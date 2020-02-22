Конте высказался о предстоящем матче с "Сампдорией"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался о предстоящем матче 25-го тура Серии А с "Сампдорией".

Встреча команд состоится завтра, 23 февраля. Начало - в 22:45 (мск).

"Несмотря на поражение "Сампдории" в последнем матче, в воскресенье будет сложный матч. У них опытный тренер Клаудио Раньери. У них сильная и здоровая команда.

Сейчас наша основная проблема - отсутствие баланса и сыгранности в связи с приходом новых игроков, но это вопрос времени", - сказал Конте.

После 24-туров Серии А "Интер" располагается на 3 месте, набрав 54 балла. "Сампдория" занимает 17 место.

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