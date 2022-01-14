Конте высказался о работе в "Тоттенхэме"

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Конте высказался о работе в "Тоттенхэме"

Фото: инстаграм Конте\Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мнением о том, доработает ли он в стане "шпор" до конца своего контракта.

"Вы прекрасно знаете, что я подписал контракт, и мы с "Тоттенхэмом" согласовали его длительность.

Думаю, мне было полезно увидеть всю ситуацию, а клубу понять тренера, с которым они собираются работать. Сейчас я наслаждаюсь своим временем в "Тоттенхэме".

Здесь фантастическая атмосфера, отличный стадион, отличная тренировочная база.

Наши болельщики невероятны, потому что они всегда поддерживают нас от начала до конца, поэтому я наслаждаюсь своим временем в "Тоттенхэме".

Безусловно, мы хотим улучшить ситуацию, я хочу это сделать. Я думаю, что все люди хотят, и мы заслуживаем гораздо большего", – сказал итальянский специалист.

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