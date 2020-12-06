Конте высказался о ситуации с Эриксеном
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте заявил, что у него нет конфликта с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который недоволен количеством игрового времени.
"Мои отношения с Кристианом ничем не отличаются от того, что происходит между мной и другими игроками. Тот выбор, который я делаю, я совершаю ради "Интера". Эриксен работает вместе со всеми и я рассчитываю на него", - приводит слова Конте Goal.
Ранее сообщалось, что "Интер" может продать Эриксена в зимнее трансферное окно за 30 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляет лондонский "Арсенал".
В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Интер" возобновил интерес к Алонсо. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Галлиани подтвердил переход Балотелли в Монцу
-
Карпин рассказал, когда Мамаев вернется на поле
-
Ибрагимович потренировался на снегу в шортах и футболке
-
Конте высказался о ситуации с Эриксеном
-
"Лестер" обыграл "Шеффилд" и вышел на 3-е место в АПЛ
-
"Рома" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Милан" нацелился на таланта из "Вероны"
-
"Динамо" обыграло тульский "Арсенал" и вышло на 4-е место в РПЛ
-
РПЛ не допустит снятия "Тамбова" в этом сезоне
-
Джермейн Дефо провел 800-й матч в карьере
-
Погба рассказал, как перенес коронавирус
-
"Кристал Пэлас" разгромил "Вест Бромвич"
-
"Монако" Головина уступил "Лиллю"
-
"Ростов" дома проиграл "Уфе"
-
Дембеле снова травмировался
-
Зобнин сказал с какой сборной не хотел бы играть в отборе к ЧМ-2022
-
Кристиан Нобоа поделился мнением о причинах неудач российских клубов в еврокубках
-
Флик – лучший клубный тренер 2020 года, Дешам – лучший тренер сборной (IFFHS)
-
Малафеев отреагировал на резкое высказывание Дриусси о возможном уходе из "Зенита"
-
Два игрока сборной Англии были замечены с алкоголем в ресторане
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17