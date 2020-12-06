Конте высказался о ситуации с Эриксеном

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте заявил, что у него нет конфликта с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который недоволен количеством игрового времени.

"Мои отношения с Кристианом ничем не отличаются от того, что происходит между мной и другими игроками. Тот выбор, который я делаю, я совершаю ради "Интера". Эриксен работает вместе со всеми и я рассчитываю на него", - приводит слова Конте Goal.

Ранее сообщалось, что "Интер" может продать Эриксена в зимнее трансферное окно за 30 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляет лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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