Конте высказался о своем диалоге с Месси

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Конте высказался о своем диалоге с МессиГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о своем диалоге с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси, который состоялся сразу же по окончанию вчерашнего матча их команд.

"Когда появляется возможность сделать хороший комплимент Месси, я думаю, что этим нужно воспользоваться. Мне было очень приятно иметь такую возможность в конце игры, чтобы передать ему мои комплименты. Мы говорим об экстраординарном игроке, лучшем в мире", - цитирует наставника "аристократов" Express.

Напомним, Конте прокомментировал поражение от "Барселоны". | soccernews.ru

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