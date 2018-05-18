Конте высказался о своем конфликте с Моуринью

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что уже забыл о своем конфликте с Жозе Моуринью.

"Самое главное - сейчас у нас с Моуринью нормальные отношения. Нет сомнений, что в субботу я пожму ему руку, а уже потом подумаю об игре" - приводит слова Конте A Bola.

Напомним, что их конфликт имеет начало в 2016 году, тогда Моуринью не понравилось, что Конте слишком бурно праздновал победу над "МЮ".

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