Конте высказался о своем конфликте с Моуринью

Теги челсиантонио контежозе моуринью

Конте высказался о своем конфликте с Моуринью

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что уже забыл о своем конфликте с Жозе Моуринью.

"Самое главное - сейчас у нас с Моуринью нормальные отношения. Нет сомнений, что в субботу я пожму ему руку, а уже потом подумаю об игре" - приводит слова Конте A Bola.

Напомним, что их конфликт имеет начало в 2016 году, тогда Моуринью не понравилось, что Конте слишком бурно праздновал победу над "МЮ".

Читайте также: Символическая сборная сезона в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов