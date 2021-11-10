Конте высказался о своей огромной зарплате в "Тоттенхэме"

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал свою зарплату, которая, по некоторым данным, составляет 18 миллионов евро в год.

"Мою зарплату называют грабежом? Да, она является финансовым бременем для клуба. Но я выполняю свою работу на топ-уровне, поэтому нормально, что мне платят такую сумму.

Попасть в топ-4 в Премьер-лиге будет тяжело. Это очень серьезный турнир, поэтому нам необходимо играть на пределе сил в каждом матче. Также мы намерены добиться успеха в Лиге Конференций", — приводит слова Конте Football Italia.

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