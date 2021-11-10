Конте высказался о своей огромной зарплате в "Тоттенхэме"

Теги тоттенхэмантонио конте

Конте высказался о своей огромной зарплате в "Тоттенхэме"

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал свою зарплату, которая, по некоторым данным, составляет 18 миллионов евро в год.

"Мою зарплату называют грабежом? Да, она является финансовым бременем для клуба. Но я выполняю свою работу на топ-уровне, поэтому нормально, что мне платят такую сумму.

Попасть в топ-4 в Премьер-лиге будет тяжело. Это очень серьезный турнир, поэтому нам необходимо играть на пределе сил в каждом матче. Также мы намерены добиться успеха в Лиге Конференций", — приводит слова Конте Football Italia.

Не пропустите: Конте готов дать Деле Алли шанс. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 ноября

Главные новости дня: 9 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов