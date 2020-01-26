Конте высказался о трансферной кампании "Интера"

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Конте высказался о трансферной кампании "Интера"

Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал о трансферных целях команды. Об этом сообщает Football Italia.

"Наш директор дал понять, что новые футболисты смогут прийти, если кто-то будет продан. Эта компания будет идеально сбалансирована. Некоторые футболисты из пришедших давно не играли, поэтому мы должны дать им время.

Команде не хватает опыта, это не дает нам побеждать. Мы всегда должны идти на полном ходу", - сказал Конте.

После 20 туров Серии А "Интер" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 47 баллов. Сегодня, 26 января, подопечные Конте сыграют с "Кальяри". Начало - в 14:30 (мск).

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