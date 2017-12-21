Конте высказался о трансферных планах своего клуба на зиму

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о трансферных планах своего клуба на текущую зиму.

"Я предпочитаю говорить на эту тему с клубом, чтобы найти лучшее решение для команды. Если есть возможность улучшить команду, то это должен быть хороший выбор. В то же время мне нравится тренировать этих игроков. Я готов продолжить работу со всеми этими игроками", - цитирует наставника "аристократов" Express.

Напомним, "Челси" узнал соперника по полуфиналу кубка лиги. | soccernews.ru