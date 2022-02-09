Конте высказался о возможном возвращении Эриксена в "Тоттенхэм"
Фото: инстаграм Эриксена\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мнением о возможном возвращении в стан "шпор" датского хавбека "Брентфорда" Кристиана Эриксена.
"Мы не обсуждали возвращение Эриксена. Я удивлен ситуацией... Думал, что ему нужно больше времени для возвращения вернуться и игры в Англии.
Для "Тоттенхэма" он часть истории, и его возвращение сюда может стать хорошим вариантом", – отметил итальянский специалист.
Напомним, что Эриксен и Конте работал вместе с миланском "Интере".
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