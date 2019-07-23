Конте высказался о возможном возвращении в "Ювентус"



Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте заявил, что ему не предлагали вновь возглавить туринский "Ювентус".

"Я не был близок к возвращению в "Ювентус". Мне никто не звонил из клуба. Интерес "Интера" был намного сильнее. Я ощущаю большую ответственность перед своей новой командой. Хочу добиться чего-то масштабного с "Интером".

Раз "Ювентус" выбрал Сарри, значит, у клуба были причины для такого решения", - приводит слова Конте Goal.

Напомним, Конте "Ювентус" с 2011 по 2014 годы. За этот период клуб трижды становился чемпионом Италии.

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