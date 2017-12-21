Конте высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Кубка Лиги

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением о вылете "Манчестер Юнайтед" из Кубка Английской Лиги.

Напомним, что "красных дьяволов" выбил из турнира представитель Чемпионшипа "Бристоль Сити".

"В Англии тяжело играть в любом турнире, будь-то Премьер-лига, Кубок Лиги или Кубок Англии. Здесь каждый матч требует предельной концентрации. В то же время именно такие сюрпризы делают английский футбол неповторимым, ведь ты никогда не можешь быть уверен в результате до начала игры. В Англии сложен каждый матч" - цитирует итальянского наставника официальный сайт "синих".

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