Конте высказался по поводу победы в дерби
Наставник "Интера" Антонио Конте прокомментировал итоги "миланского дерби", которое прошло в рамках 23 тура Серии А и завершилось победой его команды над "Миланом" 3:0.
"Великолепный матч. Не забывайте, что это дерби мирового уровня. Мои футболисты выглядели отлично. Мы продолжаем идти по пути развития, который выбрали полтора года назад.
Теперь меня волнуют следующие матчи с "Дженоа" и "Пармой". Моя задача - привить игрокам мои идеи, помочь им вырасти. Я очень горжусь тем, как прибавили Перишич и Эриксен. Барелла смог сразу понять, что от него требуется, другим, например, Эриксену, потребовалось больше времени.
Мы обыграли главных конкурентов в очных матчах. Сегодняшняя игра показала, что мы добились отличного прогресса", – приводит слова Конте DAZN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17