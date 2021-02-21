Конте высказался по поводу победы в дерби

Наставник "Интера" Антонио Конте прокомментировал итоги "миланского дерби", которое прошло в рамках 23 тура Серии А и завершилось победой его команды над "Миланом" 3:0.

"Великолепный матч. Не забывайте, что это дерби мирового уровня. Мои футболисты выглядели отлично. Мы продолжаем идти по пути развития, который выбрали полтора года назад.

Теперь меня волнуют следующие матчи с "Дженоа" и "Пармой". Моя задача - привить игрокам мои идеи, помочь им вырасти. Я очень горжусь тем, как прибавили Перишич и Эриксен. Барелла смог сразу понять, что от него требуется, другим, например, Эриксену, потребовалось больше времени.