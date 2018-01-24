Конте: "Я делаю фантастическую работу"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте оценил свою работу в текущем сезоне.

"Это уже хороший сезон для нас, потому что мы выкладываемся на 120 процентов. Я делаю фантастическую работу, так же, как и мои игроки. Не важно, достигнем ли мы финала, выиграем кубок или выиграем чемпионат. Самое главное - видеть, хорошо ли работает тренер и его игроки", - цитирует наставника "аристократов" Sky Sports.

Напомним, Конте назвал причину, по которой "Челси" не мог подписать Санчеса. | soccernews.ru