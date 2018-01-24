Конте: "Я делаю фантастическую работу"
Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте оценил свою работу в текущем сезоне.
"Это уже хороший сезон для нас, потому что мы выкладываемся на 120 процентов. Я делаю фантастическую работу, так же, как и мои игроки. Не важно, достигнем ли мы финала, выиграем кубок или выиграем чемпионат. Самое главное - видеть, хорошо ли работает тренер и его игроки", - цитирует наставника "аристократов" Sky Sports.
Напомним, Конте назвал причину, по которой "Челси" не мог подписать Санчеса. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20