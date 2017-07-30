Конте: "Я хочу избежать участи Моуринью и Раньери"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте рассказал, чего он хочет избежать в предстоящем сезоне.

"Мы знаем о трудностях нового сезона. Лично я хочу попытаться избежать участи Моуринью и Раньери, которые были уволены из "Челси" и "Лестера" после того, как выиграли АПЛ. Я совершенно точно не желаю повторить их путь" - приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.

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