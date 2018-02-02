Конте: "Я хочу отработать свой контракт с "Челси" полностью"

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Конте: "Я хочу отработать свой контракт с "Челси" полностью"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг информацию о том, что он может вернуться в сборную Италии.

"Мой контракт с "Челси" действует еще 18 месяцев и я собираюсь отработать его полностью. Я не понимаю, почему о моем будущем ходит столько слухов. Я подписывал контракт с "Челси" на три года и буду выполнять свои обязательства", - приводит слова Конте Football Italia.

Ранее сообщалось, что Конте собирается покинуть "Челси" из-за конфликта с руководством клуба.

Не пропустите: Конте готов возглавить сборную Италии. | http://soccernews.ru

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