Конте: "Я имею возможность чередовать разные тактические схемы"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте подвел итоги матча со "Суонси" (1:0) в 14-м туре АПЛ.
"Сегодня мы создали множество шансов, не позволив сопернику подойти к нашим воротам, благодаря чему снова сыграли на ноль. Если в матчах такого рода не удаётся забить быстрый гол, приходится запасаться терпением и прикладывать массу усилий в атаке, однако при этом действовать крайне осторожно, чтобы не пропустить ответный выпад соперника.
Конечно, стремление победить может привести к тому, что команда начнёт атаковать всеми силами, но это может привести к потере баланса. Мои футболисты такого никогда не допустят. Они сыграли очень умно и добились хорошей победы. Без качественного футбола такие матчи выиграть сложно. Мы становимся лучше. Мы пробуем другую игровую модель, и я имею возможность чередовать разные тактические схемы, что даёт мне варианты для выбора", - отметил он. | soccernews.ru
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|13
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|13
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|14
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