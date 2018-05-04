Конте: "Я намерен продолжать работу в "Челси"

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Конте: "Я намерен продолжать работу в "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал свое будущее.

"Каждый раз я слышу одни и те же вопросы о "Наполи" и сборной Италии. Мой ответ не изменился. У меня есть действующий контракт с "Челси", я намерен продолжать работу в этом клубе" - приводит слова Конте Football Italia.

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