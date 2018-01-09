Конте: "Я не забуду этого Моуринью"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о своём отношении к конфликту с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Это не проблемы между Моуринью и "Челси". Это наши личные проблемы. Он позволил себе серьёзные обвинения в мой адрес. Я этого не забуду. Жалею ли я о своих комментариях? Я выгляжу так, будто жалею? Я так не думаю" - приводит слова итальянского специалиста The Metro.

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