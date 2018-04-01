Конте: "Я не знаю, что меня ждет в будущем"

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Конте: "Я не знаю, что меня ждет в будущем"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я должен быть честным. Я не знаю, что меня ждет в будущем. Это не моя проблема, это забота клуба. У вас может быть действующее соглашение, но вы не знаете, что может произойти после одного или двух матчей. Работа тренера очень сильно зависит от результата" - приводит слова Конте Sky Sports.

Ранее появились слухи, что Конте летом может возглавить ПСЖ.

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