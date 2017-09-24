Конте: "Я спросил у врачей о состоянии Куртуа и мне сказали, что он в порядке"

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Конте: "Я спросил у врачей о состоянии Куртуа и мне сказали, что он в порядке"

Наставник "Челси" Антонио Конте объяснил почему заменил Маркоса Алонсо, а Тибо Куртуа оставил на поле в матче со "Сток Сити" (4:0).

"Я спросил у врачей о состоянии Куртуа и могу ли я сделать еще одну замену. Мне сказали, что он в порядке и может продолжать игру. Сейчас с ним все хорошо, и он сможет принять участие в игре против "Атлетико".

Замена Алонсо была продиктована тактическими соображениями. Я видел, что Хьюз готовится выпустить на поле Крауча. По игре прошлого сезона хорошо помню, что его выход доставил нам немало хлопот, поэтому я предпочел усилить защиту Кэйхиллом и перевести Аспиликуэту на фланг.

Алонсо не грозила вторая желтая карточка. Кто действительно всерьез рисковал получить предупреждение, так это Крауч, который жестко пошел в единоборство" - приводит слова Конте официальынй сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Сток" - "Челси". | http://soccernews.ru

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