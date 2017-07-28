Конте заинтересован в подписании хавбека "Баварии"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеша.

Как информирует Daily Mail, наставник "аристократов" уже обсудил возможный переход 19-летнего хавбека со своим коллегой из стана чемпионов Германии Карло Анчелотти. В "Челси" перспективный португалец должен стать заменой для Неманьи Матича, который близок к уходу со своего клуба.

Напомним, "Милан" уже сделал предложение по Санчешу. | soccernews.ru