Конте заинтересован в подписании защитника "Милана"

Теги антонио контечелсимиланлеонардо бонуччи

Конте заинтересован в подписании защитника "Милана"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте заинтересован в подписании защитника итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи.

Как информирует испанская пресса, наставник "аристократов" уже обратился с просьбой к руководству своего клуба приобрести 30-летнего бека "россонери" в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бонуччи сделал 1 результативную передачу в 26 матчах за "Милан".

Напомним, Конте высказался о трансферных планах своего клуба. | soccernews.ru

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