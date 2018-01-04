Конте заинтересован в подписании защитника "Милана"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте заинтересован в подписании защитника итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи.

Как информирует испанская пресса, наставник "аристократов" уже обратился с просьбой к руководству своего клуба приобрести 30-летнего бека "россонери" в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бонуччи сделал 1 результативную передачу в 26 матчах за "Милан".

Напомним, Конте высказался о трансферных планах своего клуба. | soccernews.ru