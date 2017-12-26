Конте заинтересован в работе с "Реалом"

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Конте заинтересован в работе с "Реалом"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте заинтересован в работе с мадридским "Реалом", информирует Express.

По сведениям издания, 48-летний специалист будет готов летом следующего года покинуть стан "аристократов", с руководством которых у него возникли очередные разногласия, ради возможного подписания контракта с королевским клубом.

Напомним, Перес рассматривает кандидатуру Конте в качестве возможной замены для Зидана. | soccernews.ru

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