Конте заинтересован в работе с "Реалом"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте заинтересован в работе с мадридским "Реалом", информирует Express.

По сведениям издания, 48-летний специалист будет готов летом следующего года покинуть стан "аристократов", с руководством которых у него возникли очередные разногласия, ради возможного подписания контракта с королевским клубом.

Напомним, Перес рассматривает кандидатуру Конте в качестве возможной замены для Зидана. | soccernews.ru