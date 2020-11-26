Конте заложил первый камень в свое увольнение, а Зидан снова нашел мотивирующие слова для обескровленного "Реала": чем запомнилась главная вывеска вчерашнего дня в ЛЧ?

Матч между "Интером" и "Реалом" имел важное значение в контексте борьбы за выход в евровесну, да и вообще был главной вывеской дня! "Нерадзурри" до сих пор не знали побед в ЛЧ, замыкая группу "В" с двумя очками в активе, а "сливочные" шли третьими с четырьмя зачетными баллами – впервые они выиграли три недели назад именно у миланцев. Для второго места мадридцам было достаточно даже ничьей, а вот "Интеру" отступать уже некуда. Антонио Конте на встречу с "Реалом" выставил практически основной состав, а вот Зинедину Зидану пришлось выкручиваться – из-за травм и вспышки COVID-19 он не мог рассчитывать на Рамоса, Бензема, Йовича, Милитао и Вальверде. Кроме того, в запасе остался Каземиро. На острие атаки испанцев оказались Азар, Мариано Диас и Васкес, а место капитана в центре обороны занял Начо. Несмотря на значительное количество кадровых потерь, инициативу после стартового свистка захватили мадридцы. Уже на 5-й минуте "Реал" заработал пенальти: Азар вырвался из-под прессинга на фланге и начал комбинацию, Эдегор отдал разрезной пас в штрафную, а там Начо получил по ногам от Бареллы – к "отметке" подошел Азар, открыв счет. 1:0!

"Реал" продолжал давление. Уже через пять минут после забитого гола Васкес выстрелил с дистанции, попав в дальнюю штангу, а на 12-й минуте метров с шести головой пробивал Мариано – точно в руки Хандановичу. На 17-й же помочь мадридцам решил Видаль, который выкатил неудачный пас на фланг – Менди перехватил его, обыгрался в стеночку с Азаром и ворвался на левый край штрафной, но вместо финального удара жестко прострелил на Васкеса. Замкнуть передачу не удалось. В общем, до 20-х минут "сливочные" доминировали, пользуясь разрывами между линиями в центре поля и шикарно играя в пас. В середине первого тайма "Интер" выровнял ход встречи и наметил ослабленную зону на фланге Менди. Ферлан регулярно ошибался под прессингом и терял позицию, но до реального момента довести дело хозяевам никак не удавалось. Впрочем, общее давление миланцев сказывалось: на 25-й минуте Бастони пробивал выше ворот с дистанции, а на 26-й Лукаку со стандарта с 23-х метров пробил на трибуны – "Реал" огрызнулся врыванием Азара на правый край штрафной с ударом в ближний угол. Ханданович парировал.

Ключевой же эпизод встречи произошел на 34-й минуте. Менди под давлением отдал неудачную поперечную передачу, а "Интер" разыграл атаку с врыванием Видаля на левый край штрафной – там Артуро упал в контакте с Вараном, однако Энтони Тейлор решил, что фола не было. "Нерадзурри" рассердились и обступили арбитра, а Видаль так горячо спорил, что получил сразу две желтые карточки. "Интер" остался в меньшинстве, однако удаление подпортило игру не только для хозяев. "Реал" в последние десять минут также выглядел растерянно, ничего конкретного не создав. После перерыва Антонио Конте снял с игры Лаутаро и Бастони, бросив в бой Перишича и Д'Амброзио. Впрочем, второй тайм активнее начали "сливочные": на 47-й минуте Мариано пробил с дистанции в руки Хандановичу, а на 49-й Менди выстрелил с острого угла – мяч попал в внешнюю сторону сетки ворот. "Интер" довольно быстро перехватил инициативу и организовал ряд острых полумоментов. Самое главное, "нерадзурри" регулярно врывались в штрафную и создавали панические ситуации, а "Реал" вообще не отвечал на эти эпизоды. Встревоженный Зинедин Зидан на 57-й минуте решил провести замены, вместо Мариано и Эдегора выпустив Каземиро и Родриго. Уже через две минуты этот ход принес успех: Васкес ворвался на правый край штрафной и подал на дальнюю штангу, а Родриго замкнул ударом с лету – 2:0. Правда, там был отскок от Хакими, на которого и записали взятия ворот. Ашраф помог бывшему клубу с голом и в Мадриде, и в Милане.

Антонио Конте сразу же снял с игры марокканца и выпустил Санчеса, но Алексис растворился. Сама же игра после второго гола стала открытой, ведь "Интер" пошел вперед отыгрываться, а "Реал" пытался поймать соперника на контратаке. Команды обменялись двумя топ-моментами: на 69-й минуте Васкес после подачи со стандарта пробил с близкой дистанции, а Перишич на 72-й закрутил мяч с угла штрафной в дальнюю девятку – исполнителям немного не хватило точности! После ряда эпизодов меньшей остроты мадридцы могли устроить разгром благодаря удару свежего Винисиуса метров с 14-ти, но бразилец пробил на трибуны – "Интер" же ответил выстрелом Перишича на 82-й с левого края штрафной. Куртуа парировал. В конце встречи "нерадзурри", к сожалению, смирились с поражением, а "бланкос" особо и не старались устроить разгром. Темп матча упал, моменты исчезли. В конце концов финальный свисток зафиксировал уверенную победу гостей. Таким образом, "Реал" набрал семь очков и поднялся на вторую позицию в группе "В", сместив донецкий "Шахтер" на третью строчку. "Интер", имея в активе два зачетных балла, остается на дне таблицы с чисто математическими шансами на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Лучший матч "Реала" в ЛЧ

Для испанцев поединок против "Интера" был архиважным, но у них вылетела половина лидеров – в первую очередь, в глаза бросалось отсутствие Бензема и Рамоса. Оба откровенно тянули "бланкос" на своем горбу, поэтому без них фаворитом казался "Интер". Впрочем, мадридский отряд не только не заметил потери бойцов, но и сыграл лучше, чем с ними. Не будет преувеличением сказать, что это был лучший матч "Реала" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Прежде всего, стоит отметить качественную работу с мячом. "Сливочные" попали под прессинг "Интера", но легко выходили из-под него благодаря грамотному расположению на поле и точным передачам – у "Реала" было на 300+ передач больше, а точность составила 92%. Подобную цифру редко встретишь в матчах топ-клубов при 796 передачах за 90 минут. Можно было бы списать такие цифры на игру в большинстве, но до 34-й минуты "Реал" также уделывал "Интер" в контроле. Подопечные Зинедина Зидана держали мяч 60% игрового времени, отдали аж шесть передач под удар и имели 91% точности пасов. При этом качественная работа в дистрибуции помогала "Реалу" обострять игру не только непосредственными ассистами под развитие атаки, но и банальным растягиванием прессинга миланцев – "нерадзурри" бегали за мячом по всей ширине поля, а за их спинами в центре регулярно открывались Кроос и Эдегор.

За весь матч традиционно привозная оборона "Реала" допустила всего один действительно перспективный момент из пределов штрафной – когда Перишич пробивал с левого края. Это произошло аж на 82-й минуте, а Куртуа был обязан "тащить". К тому моменту "Интера" имел только один дальний удар Перишича и ряд панических эпизодов без завершения после стандартов. Вообще незаметным оказался Лукаку, который нанес только один выстрел и проиграл шесть из семи единоборств! На фоне привозов в матчах с "Шахтером" и "Боруссией", такая стабильность защитников "бланкос" поражала. И это без Рамоса! Из минусов в игре "Реала" можно отметить разве что качество завершения атак. Команда регулярно врывалась в штрафную и провела оттуда девять ударов, чуть ли не половина из которых претендовала на взятие ворот – если бы в составе мадридцев был Бензема, "сливочные" реализовали бы больше эпизодов. Конечно, Карим умеет запороть все, но он, все же, профильный габаритный топ-нападающий. Его вчера не хватало.