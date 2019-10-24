Конте заявил, что "Боруссия" боялась "Интер" в матче ЛЧ

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Конте заявил, что "Боруссия" боялась "Интер" в матче ЛЧ

Наставник "Интера" Антонио Конте высказался о победном матче команды над "Боруссией" (2:0) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Боруссия" поменяла свою систему на игру в пять защитников. Они боялись нас, и хотели сыграть, зеркально отражая нашу схему.

Мы готовились к другой игре, в итоге подстроились. Мы готовились давить на соперника, но они изменили свою систему. Сказал парням, что самое важное не терять мяч в центре", - сказал Конте.

У "Боруссии" и "Интера" по 4 очка, они делят 2-е и 3-е место.

В следующем туре команды сыграют 5 ноября.

А еще: "Интер" обыграл "Боруссию", а "Барселона" была сильнее "Славии" в ЛЧ| http://soccernews.ru

 
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