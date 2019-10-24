Конте заявил, что "Боруссия" боялась "Интер" в матче ЛЧ
Наставник "Интера" Антонио Конте высказался о победном матче команды над "Боруссией" (2:0) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
"Боруссия" поменяла свою систему на игру в пять защитников. Они боялись нас, и хотели сыграть, зеркально отражая нашу схему.
Мы готовились к другой игре, в итоге подстроились. Мы готовились давить на соперника, но они изменили свою систему. Сказал парням, что самое важное не терять мяч в центре", - сказал Конте.
У "Боруссии" и "Интера" по 4 очка, они делят 2-е и 3-е место.
В следующем туре команды сыграют 5 ноября.
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