Конте заявил, что ничего не знает о конфликте в "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал слухи о конфликте в команде.

"Я ничего об этом не знаю. Единственное, что я знаю, это то, что футболисты устали. Сложно играть через каждые три дня. В таких условиях невозможно поработать над тактическими аспектами игры" - приводит слова Конте Football Italia.

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