Конте заявил, что уверен в футболистах "Интера"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что миланский клуб способен этим летом усилить команду, передает Goal.com.
"На данный момент трансферное окно остается открытым, мы еще можем попытаться усилить команду.
Самое важное сейчас то, что я уверен в своих футболистах. Мы работаем над тем, чтобы создать сильную команду. Важно, чтобы те, кто приходит в клуб, быстро вливались в коллектив", - сказал тренер.
Вчера, 27 июля, "Интер" сыграл вничью в ПСЖ в товарищеском матче, однако не смог обыграть парижан в серии пенальти (5:6).
А еще: Конте высказался о возможном возвращении в "Ювентус"| http://soccernews.ru
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"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17