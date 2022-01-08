Конте заявил о ненависти ко лжи

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о своих жизненных принципах.

"Будучи футболистом, я ненавидел тренера, который лгал мне, чтобы сохранить спокойствие и хорошие отношения. Мои игроки очень хорошо знают, что я всегда буду говорить им правду, потому что это может сделать тебя лучше. С хорошей ложью нельзя долго жить", - цитирует итальянца The Guardian.

52-летний Конте возглавил "Тоттенхэм" в начале ноября прошлого года, заключив контракт до конца сезона 2022/23 с опцией продления.

Не пропустите: СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от приглашения Конте. | http://soccernews.ru