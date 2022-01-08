Конте заявил о ненависти ко лжи
Фото твиттер "Тоттенхэма"
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о своих жизненных принципах.
"Будучи футболистом, я ненавидел тренера, который лгал мне, чтобы сохранить спокойствие и хорошие отношения. Мои игроки очень хорошо знают, что я всегда буду говорить им правду, потому что это может сделать тебя лучше. С хорошей ложью нельзя долго жить", - цитирует итальянца The Guardian.
52-летний Конте возглавил "Тоттенхэм" в начале ноября прошлого года, заключив контракт до конца сезона 2022/23 с опцией продления.
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|3
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18