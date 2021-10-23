Конте ждёт предложение от "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Антонио Конте

Бывший наставник миланского "Интера" Антонио Конте готов возглавить "Манчестер Юнайтед".

По информации Daily Star, итальянец заинтересован в должности главного тренера "красных дьяволов" в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера.

В мае Конте покинул "Интер" из-за разногласий с руководством и с тех пор остаётся без команды.

"МЮ" идёт на шестом месте в таблице АПЛ, набрав 14 очков в 8 турах.

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