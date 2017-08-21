Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте желает заполучить в свое распоряжение еще одного топ-форварда.

Так, по информации английской прессы, наставник "аристократов" обратил свое внимание на нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, который ранее уже выражал желание сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Напомним, Конте прокомментировал победу над "Тоттенхэмом". | soccernews.ru