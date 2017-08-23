Контенто должен перейти в "Гамбург"

Защитник "Бордо" Диего Контенто в шаге от перехода в "Гамбург", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист подпишет с немецким клубом трехлетнее соглашение. Стоимость сделки составит 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Контенто сыграл 27 матчей и отметился одной голевой передачей.

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