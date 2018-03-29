Конти: "Алиссон, безусловно, лучший вратарь в мире прямо сейчас"

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Конти: "Алиссон, безусловно, лучший вратарь в мире прямо сейчас"Бывший вратарь "Ромы" и сборной Италии Паоло Конти назвал стража ворот Алиссона лучшим в мире на своей позиции.

"Алиссон, безусловно, лучший вратарь в мире прямо сейчас. Практически невозможно установить рыночную стоимость на него, видя сумасшедшие движения, которые он сейчас делает. Алиссон теперь просто бесценен. Он обладает большим интеллектом и предугадывает ходы нападения. Ему совсем не обязательно делать впечатляющие сейвы, потому что у него отличный выбор позиции", - сказал он.

Читайте: "Реал" и "Ливерпуль" сделали идентичные предложения по Алиссону | http://soccernews.ru

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