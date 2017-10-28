Конти хочет сыграть на ЧМ-2018

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Конти хочет сыграть на ЧМ-2018

Защитник "Милана" Андреа Конти рассчитывает сыграть на Чемпионате Мира 2018 года, об этом заявил агент футболиста Марио Джиуфреди.

Напомним, что сейчас 23-летний итальянец восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. Его возвращение в строй ожидается в январе-феврале следующего года.

"Он поставил перед собой цель сыграть на Чемпионате Мира. Не сомневаюсь в том, что с этой целью он вернётся заряженным энергией" - сказал агент.

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