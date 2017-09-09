Конти не поможет "Реалу" в матче с "Лацио"



Защитник "Милана" Андреа Конти все еще восстанавливается после травмы, сообщает Forza Italian Football.

По сведениям издания, у футболиста вывих лодыжки, который он получил в матче за сборную Италии против Израиля (1:0).

Ожидается, что Конти может не сыграть в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Лацио", который состоится 10 сентября.

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