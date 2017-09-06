Конти получил травму голеностопа

Защитник "Милана" и сборной Италии Андреа Конти травмировался во время матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Израиля.

"Я подвернул голеностоп примерно через 20 минут после начала игры, и он распух" - сказал 23-летний футболист после своей дебютной игры в составе "Скуадры Адзурры".

Позднее Конти прошёл медобследование, по итогам которого стало понятно, что игрок избежал серьёзного повреждения и после возвращения в расположение "Милана" сможет заниматься в общей группе, информирует Football Italia.

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