Конти пройдет медобследование в "Милане"

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Конти пройдет медобследование в "Милане"

Защитник "Аталанты" Андреа Конти в ближайшее время пройдет медобследование в "Милане", сообщает твиттер клуба.

"Не могу подобрать нужных слов, чтобы описать свои чувства. Я очень рад. Не могу дождаться, когда начну работать с "Миланом" - сказал игрок.

Ожидается, что за трансфер Конти "Милан" заплатит 24 миллиона евро и включит в сделку хавбека Маттео Пессину.

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