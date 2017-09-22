Контра стал тренером сборной Румынии

41-летний специалист Козмин Контра возглавил сборную Румынии, сообщает официальный сайт Федерации футбола Румынии.

Соглашение наставника с национальной командой Румынии действует до завершения квалификации к Евро-2020. Ранее Контра тренировал бухарестское "Динамо", "Гуанчжоу Фули" и "Хетафе".

Напомним, что на этом посту Контра сменил Кристофа Даума.

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