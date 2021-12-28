Контракт де Лигта содержит особенный пункт для "Барселоны"

Фото: инстаграм Маттейса Де Лигта/Автор неизвестен

Мино Райола, агент голландского защитника туринского "Ювентуса" Маттейса Де Лигта, предусмотрел особый пункт в контракте своего подопечного ради "Барселоны", сообщает Sport.es.

По сведениям источника, для каталонского клуба действует сумма отступных в размере 75 миллионов евро. Для всех остальных клубов эта сумма составляет 120 миллионов евро. Впрочем, на данный момент трансфер голландца маловероятен из-за его высоких финансовых запросов.

В нынешнем сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 20 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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