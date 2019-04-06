Контракт Дешама со сборной Франции будет продлен в случае выхода команды на Евро-2020

Теги дидье дешамфранция

Контракт Дешама со сборной Франции будет продлен в случае выхода команды на Евро-2020

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ заявил, что контракт с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом, будет продлен в случае прохода на Евро-2020. Об этом сообщает AFP.

На данный момент, подопечные Дешама уже выиграли два матча в отборочном турнире. Соглашение 50-летнего француза с FFF действует до 2020 года.

"Если Дешам сможет вывести сборную на Евро, его контракт будет продлен", - сказал Ле Граэ.

Специалист возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2018 году.

Следующий матч национальной команды в рамках отборочного тура состоится 8 июня. Команда встретится с Турцией.

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