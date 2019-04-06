Контракт Дешама со сборной Франции будет продлен в случае выхода команды на Евро-2020
Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ заявил, что контракт с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом, будет продлен в случае прохода на Евро-2020. Об этом сообщает AFP.
На данный момент, подопечные Дешама уже выиграли два матча в отборочном турнире. Соглашение 50-летнего француза с FFF действует до 2020 года.
"Если Дешам сможет вывести сборную на Евро, его контракт будет продлен", - сказал Ле Граэ.
Специалист возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2018 году.
Следующий матч национальной команды в рамках отборочного тура состоится 8 июня. Команда встретится с Турцией.
Не пропустите: Дешам прокомментировал разгромную победу над Исландией | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
"Реал" обыграл "Эйбар" в матче 31-го тура Примеры
-
Варди помог "Лестеру" разгромить "Хаддерсфилд"
-
"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция центрального матча 31-го тура Серии А
-
Федун - о матче "Спартак" - ЦСКА: "Это дерби! Ждем битвы"
-
"Лейпциг" переиграл "Байер", а "Штутгарт" и "Нюрнберг" разошлись миром
-
1
"Краснодар" в меньшинстве вырвал победу у "Крыльев Советов"
-
ПСЖ отстранил от тренировок Рабьо за лайк в инстаграме
-
"Реал" проводит 100-й матч под руководством Зидана
-
"Парма" и "Торино" разошлись миром в матче 31-го тура Серии А
-
Семак: "Чтобы выиграть чемпионат, недостаточно обыграть "Локомотив"
-
Чалов и Дивеев - в старте ЦСКА на матч со "Спартаком"
-
ТОП-10 самых непродуктивных команд в истории Лиги Чемпионов. Часть 1
-
"Реал" - "Эйбар": видеотрансляция поединка на "Сантьяго Бернабеу"
-
ПСЖ снова попробует купить игрока "Наполи" Аллана
-
1
"Реал" готов сделать все возможное для перехода Погба
-
Контракт Дешама со сборной Франции будет продлен в случае выхода команды на Евро-2020
-
Гути составил символическую сборную игроков своего времени
-
Бартомеу: "Верю, что Хави однажды возглавит "Барселону"
-
Эмери может возглавить "Милан"
-
Марадона решил покинуть пост главного тренера "Дорадоса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Сент-Этьен
|30
|49
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|30
|46
|7
|Монпелье
|30
|45
|8
|Ницца
|30
|44
|9
|Страсбур
|30
|42
|10
|Ренн
|29
|41
|11
|Бордо
|31
|38
|12
|Анжер
|30
|37
|13
|Ним
|29
|37
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|30
|22
|20
|Дижон
|30
|21