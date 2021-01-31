"Контракт, который разрушил "Барселону". В Испании сообщили детали соглашения Месси

El Mundo опубликовало финансовые детали нынешнего контракта аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. В газете данный материал вышел с заголовком "Контракт, который разрушил "Барселону".

Месси подписал контракт в 2017 году. За четыре года форварду положено 555 миллионов евро. 138 миллионов в год аргентинец получает в качестве зарплаты плюс бонусы. Еще 115 миллионов Месси получил в качестве подписного бонуса за продление соглашения. 78 миллионов - бонусы за лояльность.

33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

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