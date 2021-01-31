"Контракт, который разрушил "Барселону". В Испании сообщили детали соглашения Месси

1 Теги лионель мессибарселона

"Контракт, который разрушил "Барселону". В Испании сообщили детали соглашения Месси

El Mundo опубликовало финансовые детали нынешнего контракта аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. В газете данный материал вышел с заголовком "Контракт, который разрушил "Барселону".

Месси подписал контракт в 2017 году. За четыре года форварду положено 555 миллионов евро. 138 миллионов в год аргентинец получает в качестве зарплаты плюс бонусы. Еще 115 миллионов Месси получил в качестве подписного бонуса за продление соглашения. 78 миллионов - бонусы за лояльность.

33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о возможном уходе Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Кончено,это в 5 раз больше чем у любого игрока мира.У некоторых клубов бюджета такого нет,как только лишь его годовая зарплата.

Ответить

главное

Главные новости дня: 30 января

Главные новости дня: 30 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов