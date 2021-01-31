"Контракт, который разрушил "Барселону". В Испании сообщили детали соглашения Месси
El Mundo опубликовало финансовые детали нынешнего контракта аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. В газете данный материал вышел с заголовком "Контракт, который разрушил "Барселону".
Месси подписал контракт в 2017 году. За четыре года форварду положено 555 миллионов евро. 138 миллионов в год аргентинец получает в качестве зарплаты плюс бонусы. Еще 115 миллионов Месси получил в качестве подписного бонуса за продление соглашения. 78 миллионов - бонусы за лояльность.
33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о возможном уходе Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
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|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14