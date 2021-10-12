Контракт с Карпиным будет гарантированно продлен
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков подтвердил информацию о том, что соглашение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным будет продлен в связи с гарантированным вторым местом в группе квалификационного турнира к ЧМ-2022.
В понедельник, 11 октября, сборная России обыграла на выезде команду Словении, чем гарантировала себе как минимум второе место в группе.
"Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум гарантировано продление контракта, но лучше, конечно, напрямую выйти на чемпионат мира", — приводит слова Дюкова ТАСС.
Напомним, что Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в июле, подписав контракт до 31 декабря 2021 года.
Также не пропустите: Семин прокомментировал победу сборной России над Словенией. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Карпин прокомментировал победу над Словенией
-
Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октября
-
Германия уверенно обыграла Северную Македонию в отборе на ЧМ-2022
-
Нидерланды уничтожили Гибралтар в квалификации к чемпионату мира
-
Хорватия потеряла очки в важнейшем матче отбора к ЧМ-2022
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 октября
-
1
Контракт с Карпиным будет гарантированно продлен
-
Карпин рассказал, что помогло хорошо сыграть против Словении
-
1
Карпин прокомментировал победу над Словенией
-
1
Семин прокомментировал победу сборной России над Словенией
-
Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октября
-
Германия уверенно обыграла Северную Македонию в отборе на ЧМ-2022
-
Нидерланды уничтожили Гибралтар в квалификации к чемпионату мира
-
1
Хорватия потеряла очки в важнейшем матче отбора к ЧМ-2022
-
1
Сборная России на выезде одолела Словению в квалификации к ЧМ-2022
-
Маунт прокомментировал свое попадание в список претендентов на "Золотой мяч"
-
1
Два нападающих "Барселоны" вернулись после травм
-
Шмейхель высказался о попадании в список номинантов на премию имени Льва Яшина
-
Кулибали позитивно оценивает идею проведения чемпионата мира каждые два года
-
1
Источник: "Барселона" продлила контракт с Педри
-
1
"Валенсия" нашла почти всю сумму на новый стадион
-
1
Семак высказался о подготовке футболистов для сборной
-
1
Черданцев ярко высказался о капитанах сборной России
-
Дешам высказался о Бензема
-
Левандовски высказался о возможном получении "Золотого мяча"