Контракт с Карпиным будет гарантированно продлен

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков подтвердил информацию о том, что соглашение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным будет продлен в связи с гарантированным вторым местом в группе квалификационного турнира к ЧМ-2022.

В понедельник, 11 октября, сборная России обыграла на выезде команду Словении, чем гарантировала себе как минимум второе место в группе.

"Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум гарантировано продление контракта, но лучше, конечно, напрямую выйти на чемпионат мира", — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, что Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в июле, подписав контракт до 31 декабря 2021 года.

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